Эксперт Кусков: покупка пейджера бесполезна из-за прекращения обслуживания связи

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Последняя компания по обслуживанию пейджинговой связи для гражданских абонентов прекратила существование около года назад, и покупка пейджеров в настоящее время является бесполезным решением. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили ТАСС, что продажи пейджеров для связи с клиентами и персоналом на маркетплейсе Wildberries из-за нестабильного мобильного интернета в столице выросли на 73%.
«Год назад или даже побольше прекратила существование последняя компания, которая обслуживала по пейджинговой связи в одном из удаленных регионов РФ геологов. Поэтому покупка пейджеров для гражданских целей является бесполезным решением», — сказал Кусков.
Он отметил, что в последние дни люди после введения в целях безопасности необходимых ограничений связи находятся в ступоре, поскольку не были к этому готовы и скупают все, что только возможно. «Однозначно надо уведомлять людей сначала об окончании подобной ситуации, объяснять им, что это все-таки временно, не надо, так сказать, скупать старые устройства связи, а просто стараться использовать возможности, которые на сегодняшний момент есть у проводного интернета, точек Wi-Fi», — добавил он.