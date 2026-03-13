Эксперт Кусков: покупка пейджера бесполезна из-за прекращения обслуживания связи

Он отметил, что в последние дни люди после введения в целях безопасности необходимых ограничений связи находятся в ступоре, поскольку не были к этому готовы и скупают все, что только возможно. «Однозначно надо уведомлять людей сначала об окончании подобной ситуации, объяснять им, что это все-таки временно, не надо, так сказать, скупать старые устройства связи, а просто стараться использовать возможности, которые на сегодняшний момент есть у проводного интернета, точек Wi-Fi», — добавил он.