Казахстан, Узбекистан и Таджикистан свяжет новый маршрут туристического поезда Jibek Joly

Программа маршрута включает экскурсии и культурные мероприятия.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. С 20 по 25 марта туристический поезд Jibek Joly (Шелковый путь) отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути.

Он свяжет Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого трансграничного путешествия, сообщили в Комитете индустрии туризма. Маршрут пройдет по направлению Алматы — Туркестан — Самарканд — Душанбе — Ташкент — Алматы.

Проект направлен на развитие межгосударственного туристского сотрудничества, укрепление связей между странами Центральной Азии и продвижение совместных трансграничных туристских маршрутов", — отметили в комитете.

Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц. Организовали проект Минтуризма и спорта Казахстана, КТЖ и Казахстанская индустрия туризма.