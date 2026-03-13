Казахстан, Узбекистан и Таджикистан свяжет новый маршрут туристического поезда Jibek Joly

Он свяжет Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого трансграничного путешествия, сообщили в Комитете индустрии туризма. Маршрут пройдет по направлению Алматы — Туркестан — Самарканд — Душанбе — Ташкент — Алматы.