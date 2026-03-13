Казахстан, Узбекистан и Таджикистан свяжет новый маршрут туристического поезда Jibek Joly

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. С 20 по 25 марта туристический поезд Jibek Joly (Шелковый путь) отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути.
Он свяжет Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого трансграничного путешествия, сообщили в Комитете индустрии туризма. Маршрут пройдет по направлению Алматы — Туркестан — Самарканд — Душанбе — Ташкент — Алматы.
Проект направлен на развитие межгосударственного туристского сотрудничества, укрепление связей между странами Центральной Азии и продвижение совместных трансграничных туристских маршрутов", — отметили в комитете.
Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц. Организовали проект Минтуризма и спорта Казахстана, КТЖ и Казахстанская индустрия туризма.