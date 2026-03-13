Можно ли отказаться от платы за лифт и мусоропровод

Не платить за лифт нельзя даже в том случае, если живешь на первом этаже. А вот от платы за мусоропровод можно отказаться, рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
Эксперт напомнил, что собственники обязаны оплачивать содержание общего имущества дома. Лифт и мусоропровод относятся к общему имуществу. Поэтому, даже если человек живет на первом этаже или принципиально ходит пешком, за лифт он все равно должен платить, пояснил Султанов.
Это также касается и мусоропровода, отметил он. Но в этом случае граждане все же могут перестать за него платить. Для этого необходимо на общем собрании жильцов отказаться от мусоропровода, посоветовал юрист.
В этом случае управляющая компания должна будет законсервировать мусоропровод и убрать из квитанций расходы на его обслуживание, рассказал Шамиль Султанов в беседе с RT.