Хусаинов рассказал о преимуществах страхования военных рисков на Донбассе

«Благодаря решению правительства РФ мы установили страхование военных рисков, что, в том числе, распространяется на строительство нового жилья. И пока у нас каких-то страховых случаев не было. Инвесторы, которые заходят на новые территории, рассматривают и развивают новые площадки. Для них, получается, механизм страхования дает возможность быть уверенными, что если что-то произойдет не так, то их затраты будут застрахованы и возмещены», — сказал он.