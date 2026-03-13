Хусаинов рассказал о преимуществах страхования военных рисков на Донбассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Механизм страхования рисков, связанных с последствиями атак на территории Донбасса и Новороссии при строительстве нового жилья, способствует поддержанию высокого уровня интереса инвесторов к этим территориям. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства РФ Алмаз Хусаинов.
«Благодаря решению правительства РФ мы установили страхование военных рисков, что, в том числе, распространяется на строительство нового жилья. И пока у нас каких-то страховых случаев не было. Инвесторы, которые заходят на новые территории, рассматривают и развивают новые площадки. Для них, получается, механизм страхования дает возможность быть уверенными, что если что-то произойдет не так, то их затраты будут застрахованы и возмещены», — сказал он.
Хусаинов отметил, что все сложности, которые возникают в ходе строительства жилья в условиях атак на гражданскую инфраструктуру, решаются. «Мы планы свои не корректируем с точки зрения уменьшения, а, наоборот, пытаемся сдвинуть — выполнить программы 2026 года с возможностью ускорения программы 2027 года», — отметил собеседник агентства.
Как ранее сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Вадим Матиенко, застройщики в ДНР используют программу страхования военных рисков, несмотря на немалую стоимость этой страховки. К программе инвесторы отнеслись позитивно, многие благодарили власти. Программа страхования военных рисков по жилью была запущена в регионах Донбасса и Новороссии в июне 2025 года.