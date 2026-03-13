В Омске мэрия приватизирует 16 объектов недвижимости

Это здание, построенное в 1924 году и признанное памятником культуры регионального значения, в разное время было домом для десятков организаций. В своё время, 9 лет назад, сюда переехало и региональное отделение «Справедливой России». В том же году представитель этой партии Александр Бурков стал врио губернатора Омской области.