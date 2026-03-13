Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мэрия приватизирует 16 объектов недвижимости

Всего в список на приватизации включили 16 помещений.

Источник: Om1 Омск

Мэрия планирует выставить на продажу несколько объектов муниципальной недвижимости. Как стало известно порталу Om1 Омск, в программу приватизации планируют включить 16 объектов, в том числе 10 нежилых помещений в доме по адресу Красных Зорь, 33.

Это здание, построенное в 1924 году и признанное памятником культуры регионального значения, в разное время было домом для десятков организаций. В своё время, 9 лет назад, сюда переехало и региональное отделение «Справедливой России». В том же году представитель этой партии Александр Бурков стал врио губернатора Омской области.

Интересно, что часть этого здания, находившуюся в ведении Минкульта, уже пытались выставлять на продажу в 2014 году.

Кроме дома по улице Красных Зорь в программу приватизации планируют включить также один из городских парков.