В России зарегистрировали три товарных знака Louis Vuitton

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Три товарных знака французского дома моды Louis Vuitton для парфюмерии, ювелирных изделий и аксессуаров зарегистрировали в России. Среди них — La Fabrique du Temps и два знака Louis Vuitton, выяснил корреспондент ТАСС.
Заявки на регистрацию трех товарных знаков компании поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в октябре 2024 года, а зарегистрированы только в марте 2026 года. Дата истечения срока действия исключительного права — октябрь 2034 года. Правообладатель не раскрывается.
Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, товарные знаки регистрируются по классам № 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 34, 35, 38, 41, 43 Международной классификации товаров и услуг, куда входят парфюмерные изделия, термометры, оптические изделия для взрослых и детей, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, изделия из благородных металлов или с покрытием из них, изделия ювелирные, драгоценные камни, изделия из кожи и стекла, бижутерия и часы, одежда и обувь, табак, организация выставок в коммерческих целях, распространение фильмов, спортивная деятельность, предоставление помещений для организации различного рода мероприятий, бумажные изделия.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в данном случае российский, для него временно недоступен.
Французский холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) заявил об уходе из России 7 марта 2022 года. В числе прочих были закрыты магазины косметики Sephora. 11 июля было объявлено, что российское подразделение Sephora продано ее генеральному директору Евгению Дроздову. 10 октября магазины начали открываться под брендом «Иль де Ботэ» — так называлась российская сеть, выкупленная LVMH в 2016 году.