В ГД предложили установить размер алиментов не ниже прожиточного минимума

Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ, установив минимальный размер алиментов не ниже минимального прожиточного минимума для детей в зависимости от региона проживания. Также предлагается закрепить норму, согласно которой государство должно будет выплачивать компенсацию, если родитель, который должен платить алименты, по объективным причинам перечислит меньшую сумму. При этом в дальнейшем родитель должен будет вернуть государству указанные средства с учетом накопившихся процентов за пользование чужими деньгами.