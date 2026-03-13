Ричмонд
В ГД предложили установить размер алиментов не ниже прожиточного минимума

Также предлагается закрепить норму, согласно которой государство должно будет выплачивать компенсацию, если родитель, который платит алименты, по объективным причинам перечислит меньшую сумму.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет законопроект о минимальном размере алиментов не ниже прожиточного минимума. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ, установив минимальный размер алиментов не ниже минимального прожиточного минимума для детей в зависимости от региона проживания. Также предлагается закрепить норму, согласно которой государство должно будет выплачивать компенсацию, если родитель, который должен платить алименты, по объективным причинам перечислит меньшую сумму. При этом в дальнейшем родитель должен будет вернуть государству указанные средства с учетом накопившихся процентов за пользование чужими деньгами.

«По сути, речь идет о создании в стране государственного алиментного фонда, который возьмет на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без одного из родителей, и поможет разобраться с проблемой неуплаты алиментов», — пояснил ТАСС Миронов.

По его мнению, государство должно самостоятельно искать должников и взыскивать с них средства. «Я уверен, что государство быстро разберется и наведет порядок. Ведь когда речь пойдет о возврате бюджетных средств, должников найдут быстро. Заплатят они сполна и вряд ли потом захотят затевать подобные игры с государством», — подчеркнул депутат.