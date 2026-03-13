В ГД предложили установить размер алиментов не ниже прожиточного минимума

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет законопроект о минимальном размере алиментов не ниже прожиточного минимума. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ, установив минимальный размер алиментов не ниже минимального прожиточного минимума для детей в зависимости от региона проживания. Также предлагается закрепить норму, согласно которой государство должно будет выплачивать компенсацию, если родитель, который должен платить алименты, по объективным причинам перечислит меньшую сумму. При этом в дальнейшем родитель должен будет вернуть государству указанные средства с учетом накопившихся процентов за пользование чужими деньгами.
«По сути, речь идет о создании в стране государственного алиментного фонда, который возьмет на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без одного из родителей, и поможет разобраться с проблемой неуплаты алиментов», — пояснил ТАСС Миронов.
По его мнению, государство должно самостоятельно искать должников и взыскивать с них средства. «Я уверен, что государство быстро разберется и наведет порядок. Ведь когда речь пойдет о возврате бюджетных средств, должников найдут быстро. Заплатят они сполна и вряд ли потом захотят затевать подобные игры с государством», — подчеркнул депутат.