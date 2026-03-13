Инвестиции в экономику Казахстана достигли $46,2 млрд в 2025 году

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. По итогам 2025 года инвестиции в экономику Казахстана составили 22,7 трлн тенге ($46,2 млрд), сообщает Миннацэкономики.
Увеличение на 13% по сравнению с показателями 2024 года. Наиболее динамичный рост инвестиций отмечен в финансовой и страховой деятельности — на 88,4%.
«Рост инвестиционной активности поддерживается и притоком иностранных инвестиций. За 9 месяцев 2025 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 14,9 млрд долларов, что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — отметили в ведомстве.
Чтобы улучшить инвестклимат в республике создали Концепцию инвестиционной политики Казахстана до 2030 года.
«Ключевой приоритет концепции — привлечение инвестиций в создание конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью и развитие несырьевых отраслей экономики», — сообщили в Миннацэкономики.
Также продолжит действовать трехуровневая система привлечения инвестиций — на внешнем, центральном и региональном уровнях.
Для комплексного сопровождения инвесторов создается Kazakhstan Investment House — единый центр по принципу «одного окна», объединяющий ключевые институты развития и обеспечивающий ускоренное и прозрачное прохождение инвестиционных процедур.
СПК будут трансформированы в региональные институты развития, ориентированные на формирование отраслевых кластеров и эффективное управление активами. Одновременно будут упрощены процедуры для инвесторов в рамках специальных экономических и индустриальных зон, сообщает министерство.
«Дополнительные меры направлены на усиление защиты прав инвесторов. Функции Инвестиционного омбудсмена передаются Генеральному прокурору. Для участников так называемого “зеленого коридора” будет внедрен ускоренный порядок получения государственных услуг», — сообщили в ведомстве.
Помимо этого, в регионах будут назначены инвестиционные прокуроры, которые обеспечат правовое сопровождение реализации инвестиционных проектов.