Инвестиции в экономику Казахстана достигли $46,2 млрд в 2025 году

«Рост инвестиционной активности поддерживается и притоком иностранных инвестиций. За 9 месяцев 2025 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 14,9 млрд долларов, что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — отметили в ведомстве.