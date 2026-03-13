Эксперт Лазько: Китай может полгода не импортировать нефть благодаря запасам

Лазько отметила, что Китай покрывает около 75% потребления нефти внешними поставками. «Но при этом он находится в более благоприятной позиции, чем другие крупные импортеры в странах АТР, и сможет пережить много месяцев перебоев поставок из Ближнего Востока за счет накопленных резервов. На начало 2026 года совокупный объем стратегических и коммерческих запасов Китая достиг примерно 1,4 млрд баррелей, что позволяет покрыть около шести месяцев чистого импорта», — сказала она.