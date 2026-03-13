Эксперт Лазько: Китай может полгода не импортировать нефть благодаря запасам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Китай сможет пережить перебои с поставками нефти с Ближнего Востока в течение многих месяцев, уже накопленные запасы позволяют не экспортировать ее полгода, заявила ТАСС управляющий партнер «S+консалтинг» Елена Лазько. По ее словам, конфликт подтолкнет Китай к диверсификации поставок, в том числе за счет российской нефти.
Лазько отметила, что Китай покрывает около 75% потребления нефти внешними поставками. «Но при этом он находится в более благоприятной позиции, чем другие крупные импортеры в странах АТР, и сможет пережить много месяцев перебоев поставок из Ближнего Востока за счет накопленных резервов. На начало 2026 года совокупный объем стратегических и коммерческих запасов Китая достиг примерно 1,4 млрд баррелей, что позволяет покрыть около шести месяцев чистого импорта», — сказала она.
Эксперт добавила, что общая вместимость хранилищ Китая в ближайшее время может быть расширена до 2 млрд баррелей.
«С учетом долгосрочных последствий конфликта на Ближнем Востоке этот регион станет восприниматься как менее спокойный и подтолкнет к дальнейшей диверсификации источников импорта, в том числе за счет России. Вполне возможна переоценка подхода к использованию более традиционных энергоносителей, прежде всего угля», — считает Лазько.