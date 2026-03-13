Ричмонд
Конкурс грантов запускает «РН-Ванкор» на Таймыре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартует прием заявок на конкурс грантов в поддержку научных, экологических и социальных исследований, имеющих прикладное значение для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края и его коренного населения.

Источник: НИА Красноярск

К участию приглашаются организации и учреждения с проектами по развитию научных знаний о территории, поддержке традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, социально значимыми инициативами, а также с исследовательскими работами по сохранению биологического разнообразия Таймыра.

Размер одного гранта составляет 500 000 рублей. В этом году в рамках грантового конкурса будет поддержано два проекта.

Ознакомиться с Положением о конкурсе и формой заявки можно в официальном аккаунте «РН-Ванкор» во Вконтакте (https://vk.ru/wall-63114968_7907). Заявки на участие в грантовой программе принимаются до 1 апреля 2026 года по электронной почте press-service@vn.rosneft.ru.

Сохранение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера и целостности местных экосистем в районах присутствия — главный принцип работы нефтяников.

Так, благодаря грантовой поддержке «РН-Ванкор» ученые провели исследования популяции овцебыков, гусеобразных птиц Западного Таймыра, изучили состояние промысловых видов рыб Енисейского залива Карского моря, создали электронное учебное пособие «Северный олень Таймыра» и цифровую карту растительного покрова Таймыра.