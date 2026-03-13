Servicepipe: боты стали чаще намеренно ошибаться, чтобы проходить капчу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Боты на стороне злоумышленников стали в восемь раз чаще специально ошибаться при прохождении капчи — автоматизированного теста на сайтах, призванного отличить действия ботов от людей. Об этом ТАСС сообщили в ИБ-компании Servicepipe.
Компания, чтобы получить статистику, отслеживала 114 уникальных пар из ботнетов и сайтов. К 1 марта 2026 года в 46 случаев у ботов были зафиксированы попытки ошибаться или допускать «неоптимальные решения» при прохождении капчи. Таким образом, доля составила порядка 40%, при том, что полгода назад (1 сентября 2025 года), доля «ошибающихся ботов» была 5%.
Под подобными действиями ботов в Servicepipe понимают, например, воспроизведение «человеческих» пауз, движений и последовательности действий. В попытках ботов специалисты также увидели, как те «думают» над прохождением капчи, и неточно двигают картинки (если тест — графический).
«Злонамеренная автоматизация давно научилась проходить капчу за несколько секунд, при этом при простой цифровой капче точность прохождения приближается к 100%», — отметили специалисты.
Компания также провела тест для своих клиентов: только около 60% участников теста прошли капчу с первого раза. 20% потребовалась вторая попытка, такому же числу людей — третья или еще больше. Полученные данные показали, что людям нужно 20−40 секунд, чтобы решить капчу.