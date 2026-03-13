Servicepipe: боты стали чаще намеренно ошибаться, чтобы проходить капчу

Компания, чтобы получить статистику, отслеживала 114 уникальных пар из ботнетов и сайтов. К 1 марта 2026 года в 46 случаев у ботов были зафиксированы попытки ошибаться или допускать «неоптимальные решения» при прохождении капчи. Таким образом, доля составила порядка 40%, при том, что полгода назад (1 сентября 2025 года), доля «ошибающихся ботов» была 5%.