Эксперт Лазько не ждет роста экспорта угля из России в Азию ближайшие месяцы

МОСКВА, 13 марта./ТАСС/. Объем поставок российского угля в Азию в ближайшие два месяца сохранится на прежнем уровне. Об этом ТАСС сообщила управляющий партнер «S+консалтинг» Елена Лазько.
Она пояснила, что сегодня уголь — естественная альтернатива для энергетики и химической промышленности. Доля угля из РФ в китайском импорте в 2025 году составила 18%. Всего, по данным аналитика, Россия поставила в Китай 89 млн тонн, на 6% меньше, чем в 2024 году. «В текущем году объем импорта может быть восстановлен на уровне 2024 года и даже превысить его», — считает эксперт.
По словам Лазько, сейчас биржевые цены на уголь выросли на 20−30%, стоимость перевозки угля из портов Дальнего Востока в Китай на этой неделе увеличилась на 20%, а российский металлургический уголь в Азии подорожал более чем на 8%.
«При этом в горизонте ближайших двух месяцев объем экспорта российского угля, несмотря на ажиотажный спрос скорее всего останется на прежнем уровне, так как Восточный полигон полностью загружен», — подчеркнула аналитик.