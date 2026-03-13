Депутат ГД Роднина объяснила рост цен в РФ мировыми экономическими процессами

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала рост цен на товары и услуги в России. Свое мнение она высказала в беседе с изданием Sport24.
По словам парламентария, подорожание товаров и услуг происходит не только в России. Она отметила, что рост стоимости жизни наблюдается во многих странах.
Роднина подчеркнула, что изменения цен связаны с процессами, происходящими как в российской, так и в мировой экономике. По ее словам, чтобы понимать причины подорожания, необходимо следить за экономической ситуацией в стране и за рубежом.
Депутат также отметила, что рост цен традиционно вызывает недовольство у населения. Однако со временем люди адаптируются к новым экономическим условиям.
Ранее специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили о рисках стагфляции в российской экономике. По оценке аналитиков, в начале весны 2026 года экономика оказалась близка к такой ситуации.
Стагфляция характеризуется одновременным замедлением экономического роста, ростом безработицы и ускорением инфляции. По данным экспертов, признаки стагнации наблюдаются в ряде гражданских отраслей экономики.
Аналитики отмечают сокращение прибыли предприятий и сложности в отдельных секторах промышленности, включая машиностроение и производство оборудования.
