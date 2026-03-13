Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоро догоним столицу: проезд в одной из маршруток Иркутска вырастет до 60 рублей

Платить больше придется уже с 20 марта.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 марта. Стоимость проезда в муниципальном автобусе № 32 «Центральный рынок — микрорайон Зеленый» вырастет с 20 марта. Тариф будет зависеть от времени суток.

Как сообщает пресс-служба администрации города, до 20.00 проезд будет обходиться в 50 рублей, а после 20.00 — в 60 рублей.

В мэрии областного центра также отметили, что коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города.

Ранее агентство сообщало, что стоимость льготного проезда для школьников и владельцев транспортной карты «Ангарчанин» повысилась в Ангарском округе с 1 марта 2026 года. С карты «Школьник» за проезд в трамваях и автобусах по городским маршрутам будет списываться 30 рублей, а на пригородных маршрутах № 102, № 103, № 104 и № 105 — 40 рублей за поездку.