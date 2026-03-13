Скоро догоним столицу: проезд в одной из маршруток Иркутска вырастет до 60 рублей

Ранее агентство сообщало, что стоимость льготного проезда для школьников и владельцев транспортной карты «Ангарчанин» повысилась в Ангарском округе с 1 марта 2026 года. С карты «Школьник» за проезд в трамваях и автобусах по городским маршрутам будет списываться 30 рублей, а на пригородных маршрутах № 102, № 103, № 104 и № 105 — 40 рублей за поездку.