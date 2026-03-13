Активы казахстанских банков превышают 70 триллионов тенге. Кто в плюсе, кто в минусе?

За пять лет показатель вырос вдвое, за десятилетие — втрое.
По банковскому сектору ситуация неравномерная: так, среди 23 БВУ РК 2025 год в заметном плюсе окончили 15 банков, в незначительном — 4 банка, в минусе оказались 2 БВУ, включая один из топовой десятки, и ещё 2 банка — новые фининституты, только начавшие работать в секторе в прошлом году. Рассмотрим ситуацию подробнее.
Абсолютный лидер по росту активов — крупнейший фининститут страны, Halyk Bank: плюс 2,3 трлн тг, до 20,3 трлн тг. Этот банк, имеющий системообразующее значение, удерживает около 29% всего совокупного объёма активов БВУ РК. Он обеспечил четверть совокупного прироста показателя. Только за январь текущего года Halyk Bank добавил в копилку активов ещё 22 млрд тг. Для справки: ссудный портфель ведущего банка страны по итогам 2025 года составил уже 13,2 трлн тг, увеличившись за год на 1,5 трлн тг. Качество портфеля остаётся стабильно высоким: доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней (NPL 90+) составила всего 3,8%.
Подобный рост показателей банка в 2025 году отражает доверие как населения, так и бизнеса Казахстана. Halyk Bank предлагает широкую продуктовую линейку физлицам и юрлицам, а также активно участвует в государственных программах поддержки бизнеса и граждан, финансирует приоритетные отрасли и инфраструктурные проекты, наращивает корпоративный кредитный портфель, включая поддержку МСБ и развитие сопутствующих сервисов для предпринимателей (в частности, банк признан лучшим в Казахстане в категории Business Financing в рейтинге TOP20 SME Banks 2025 по версии SME Banking Agency, где оценивались именно продуктовые решения для финансирования МСБ — кредитные продукты, финансовый лизинг и факторинг, а также качество сервисов и доступность инструментов поддержки малого и среднего бизнеса).
При этом Halyk Bank сохраняет самые высокие кредитные рейтинги инвестиционного уровня среди коммерческих БВУ РК без иностранного участия: Moody’s — Baa1, Fitch — BBB-, S&P — BBB-. Помимо этого, международные аналитики отмечают устойчивость банка: агентство Morningstar Sustainalytics улучшило ESG-риск-рейтинг Halyk Bank. Международные агентства регулярно отмечают, что при консервативной политике управления рисками банк обладает сильными показателями капитала и ликвидности, сохраняя устойчивость даже в условиях глобальной турбулентности.
Заметим: показатели устойчивости особенно важны именно для крупных системообразующих банков, так как они напрямую влияют на общие рейтинги государства, имиджевую и репутационную составляющую и инвестиционную привлекательность финансового сектора в частности и экономики в целом.
На втором месте по годовому росту активов оказался Банк ЦентрКредит: плюс 1,5 трлн тг, до 8,6 трлн тг (это третье место по объёму активов). Доля банка в совокупных активах БВУ РК составила 12,1%. Для справки: ссудный портфель Банка ЦентрКредит по итогам 2025 года достиг 4,7 трлн тг, прибавив за год 720,3 млрд тг. Рейтинги банка: Moody’s — Baa3, S&P — BB.
Замыкает тройку лидеров Kaspi Bank: плюс 1,3 трлн, до 9,5 трлн тг (это второе место по объёмам активов среди всех БВУ, или 13,4% от рынка). Для справки: ссудный портфель Kaspi Bank по итогам года составил 8,1 трлн тг, увеличившись на 2 трлн тг). Рейтинги банка: Moody’s — Baa3, Fitch — BBB-.
Стоит также отметить ForteBank, занявший четвёртое место по годовому росту. Этот фининститут также относится к категории «триллионеров»: он нарастил объём активов на 1,1 трлн тг за год, до 5,2 трлн тг. Помимо перечисленной четвёрки банков с приростом более 1 трлн тг в секторе не наблюдалось. Для справки: ссудный портфель ForteBank достиг 3 трлн тг, прибавив 1,1 трлн тг за год. Рейтинги банка: Moody’s — Ba2, Fitch — BB.
Среди БВУ РК, не входящих в топовую десятку, наибольший рост активов пришёлся на Altyn Bank: плюс 330,1 млрд тг, до 1,3 трлн тг. В этой категории можно также отметить ТПБ Китая (плюс 258,7 млрд тг, до 616,9 млрд тг) и Home Credit Bank (плюс 229,7 млрд тг, до 1,3 трлн тг).
Данные по прочим банкам, включая продемонстрировавшие снижение показателей, приведены в таблице.
Заметим: в 2025 году банковский сектор Казахстана прошёл очередную проверку на прочность: Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК провело очередную регулярную оценку качества активов банков — Asset Quality Review (AQR). В рамках AQR-2025 агентство проанализировало состояние банковского сектора, охватив 11 крупнейших банков, на долю которых приходилось 86% активов всей банковской системы. Все описанные нами в этом материале БВУ РК, разумеется, прошли проверку.
Ключевой итог AQR-2025: банковская система остаётся устойчивой на системном уровне. Достаточность капитала по 11 банкам составила 17,7%, что значительно превышает минимальные регуляторные требования. Это означает, что БВУ располагают достаточным запасом капитала, чтобы покрывать возможные потери.
AQR-2025 показывает, что банковский сектор Казахстана справляется с ростом объёмов кредитования без потери устойчивости. Для заёмщиков это означает более взвешенный подход к кредитованию, для инвесторов — более прозрачную систему, а для экономики в целом — меньшую вероятность резких банковских потрясений.