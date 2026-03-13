Активы казахстанских банков превышают 70 триллионов тенге. Кто в плюсе, кто в минусе?

Подобный рост показателей банка в 2025 году отражает доверие как населения, так и бизнеса Казахстана. Halyk Bank предлагает широкую продуктовую линейку физлицам и юрлицам, а также активно участвует в государственных программах поддержки бизнеса и граждан, финансирует приоритетные отрасли и инфраструктурные проекты, наращивает корпоративный кредитный портфель, включая поддержку МСБ и развитие сопутствующих сервисов для предпринимателей (в частности, банк признан лучшим в Казахстане в категории Business Financing в рейтинге TOP20 SME Banks 2025 по версии SME Banking Agency, где оценивались именно продуктовые решения для финансирования МСБ — кредитные продукты, финансовый лизинг и факторинг, а также качество сервисов и доступность инструментов поддержки малого и среднего бизнеса).