«Метриум»: самые дешевые апартаменты в Подмосковье продаются за 3,2 млн рублей

По данным аналитиков, самая доступная квартира в Подмосковье продается в Солнечногорске за 2,9 млн рублей, ее площадь — 19,2 кв. м. на втором месте квартира в Луховицах площадью 28,2 кв. м. за 3,4 млн рублей, на третьем — объект в Пушкино площадью 28,7 кв. м. за 3,5 млн рублей.