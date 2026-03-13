«Метриум»: самые дешевые апартаменты в Подмосковье продаются за 3,2 млн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Самые дешевые апартаменты на первичном рынке в Московской области продаются в Воскресенске за 3,2 млн рублей, сообщили ТАСС аналитики компании «Метриум».
«В рейтинге самых доступных апартаментов в феврале 2026 года на первом месте апартамент в Воскресенске площадью 35,3 кв. м. за 3,2 млн рублей», — отмечается в сообщении.
На втором месте апартамент в Люберцах площадью 12,6 кв. м. за 3,6 млн рублей, на третьем — объект в Химках площадью 23,7 кв. м. за 3,8 млн рублей.
По данным аналитиков, самая доступная квартира в Подмосковье продается в Солнечногорске за 2,9 млн рублей, ее площадь — 19,2 кв. м. на втором месте квартира в Луховицах площадью 28,2 кв. м. за 3,4 млн рублей, на третьем — объект в Пушкино площадью 28,7 кв. м. за 3,5 млн рублей.