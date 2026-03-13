Чемпионы из Подтесово: Енисейское пароходство выступило индустриальным партнёром чемпионата «Профессионалы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы».
Енисейское речное пароходство — ведущий грузоперевозчик в бассейне реки Енисей, ключевое звено в речной логистике «Норникеля», стало индустриальным партнером компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта».
В «речной» номинации соревновались студенты Красноярского техникума транспорта и сервиса и его Подтёсовского филиала. Своё мастерство ребята демонстрировали в четырёх модулях: морское судовождение, судовождение на внутренних водных путях, борьба за живучесть судна, такелажные работы. За каждый балл шла серьезная борьба, в итоге которой весь пьедестал почёта заняли курсанты из Подтёсово.
«Результат зависит не только от уровня подготовки, но и от искреннего желания ребят освоить свою специальность. У конкурсантов, которые принимают участие в чемпионате, уже есть навыки, из них могут вырасти хорошие судоводители и судомеханики», — отметил эксперт чемпионата, преподаватель спецдисциплин Красноярского техникума транспорта и сервиса Александр Лусников.
По словам курсанта Ивана Филиппова, завоевавшего первое место, удачному выступлению предшествовала тщательная подготовка: «Я долго стремился к победе, в позапрошлом году занял второе место, в прошлом мне не удалось поучаствовать. Сейчас я в себе уверен, усиленно готовлюсь на межрегиональный этап. Практику уже проходил — на теплоходе “Василий Суриков” Енисейского речного пароходства. Работали в море, нужно было прокладывать маршрут, много тросов рвалось, и мы их переделывали — это пригодилось на чемпионате».
Примечательно, что еще один практикант с теплохода «Василий Суриков», тоже подтесовец, Максим Боженков, в 2025 году стал победителем финального, общероссийского этапа чемпионата.
«Мы заинтересованы в улучшении качества подготовки курсантов речных учебных заведений. Это наш кадровый резерв, от квалификации которого зависит будущее компании. И мы по праву гордимся тем, что ребята из Подтесово достойно соперничают со студентами из Санкт-Петербурга и других крупных городов России. В этом есть заслуга как преподавателей, так и наставников, которые во время прохождения практики передают курсантам свой опыт, помогают выработать необходимые навыки, раскрыть потенциал. Успехи Подтесовского филиала Красноярского техникума транспорта и сервиса уже стали доброй традицией, которая, я надеюсь, будет только укрепляться», — подчеркнул генеральный директор компании «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
Медали и дипломы победителям регионального этапа чемпионата тожественно вручили в МВДЦ «Сибирь». От Енисейского пароходства призеры компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта» получили памятные подарки и сертификаты на прохождение производственной практики на судах компании в навигацию 2026 года.