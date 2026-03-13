Чемпионы из Подтесово: Енисейское пароходство выступило индустриальным партнёром чемпионата «Профессионалы»

«Мы заинтересованы в улучшении качества подготовки курсантов речных учебных заведений. Это наш кадровый резерв, от квалификации которого зависит будущее компании. И мы по праву гордимся тем, что ребята из Подтесово достойно соперничают со студентами из Санкт-Петербурга и других крупных городов России. В этом есть заслуга как преподавателей, так и наставников, которые во время прохождения практики передают курсантам свой опыт, помогают выработать необходимые навыки, раскрыть потенциал. Успехи Подтесовского филиала Красноярского техникума транспорта и сервиса уже стали доброй традицией, которая, я надеюсь, будет только укрепляться», — подчеркнул генеральный директор компании «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.