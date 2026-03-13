Сотрудница «Норникеля» стала героиней уникального проекта «Сказки о женской работе»

«Конечно, в большой компании очень тяжело заявить о себе. Но хочу посоветовать всем переступить через страхи и показать все, на что способны», — поделилась Людмила Бразюлис, которая в 2022 году стала лауреатом международной премии «Талантливые женщины в добывающей промышленности» в номинации «Прорыв года». Этот титул сотруднице Кольской ГМК присвоили за то, что она сумела убедить руководство в необходимости увеличить численность подведомственного ей отдела.