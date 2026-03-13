Сотрудница «Норникеля» стала героиней уникального проекта «Сказки о женской работе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участницы ассоциации Women in Mining приняли участие в проекте «Сказки о женской работе», которые разоблачают мифы о беспомощности женщин в мире карьеры.
Одной из героинь проекта стала начальник лаборатории обогащения научно-исследовательской лаборатории Кольской ГМК Людмила Бразюлис.
В «Сказках о женской работе» Людмиле, представляющей компанию «Норникель», отвели одну из главных ролей — Премудрой.
«Конечно, в большой компании очень тяжело заявить о себе. Но хочу посоветовать всем переступить через страхи и показать все, на что способны», — поделилась Людмила Бразюлис, которая в 2022 году стала лауреатом международной премии «Талантливые женщины в добывающей промышленности» в номинации «Прорыв года». Этот титул сотруднице Кольской ГМК присвоили за то, что она сумела убедить руководство в необходимости увеличить численность подведомственного ей отдела.
Всего участие в проекте «Сказки о женской работе» приняли десять финалисток премии «Талантливая женщина в современной индустрии».
«Почему-то принято считать, что в нашем культурном коде зашита установка — женщину всегда нужно спасать. Как бы не так! В русской культуре героини как раз деятельные: Василиса Премудрая разбирается в антикризисном менеджменте, Марья Моревна умеет стратегически планировать. А в реальной жизни наши женщины гораздо круче любого сказочного персонажа. Это мы и решили доказать, запустив наш проект», — пояснили организаторы, агентство Makelove и Гжельский фарфоровый завод.
Отметим, Women in Mining — это международное движение поддержки и развития женщин в промышленных и добывающих отраслях, способствующее их личностному и карьерному росту.