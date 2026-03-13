Эксперты предупредили о резком росте мошенничества при аренде жилья в России

Количество мошеннических схем при аренде и сдаче жилья в России заметно выросло. За январь и февраль 2026 года число таких инцидентов увеличилось на 26 процентов по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании, специализирующейся на оказании услуг по обеспечению информационной безопасности.
Специалисты проанализировали объявления на крупнейших онлайн-площадках аренды. По их данным, от 9 до 11 процентов новых предложений в крупных городах могут иметь признаки мошенничества.
Особенно высокий риск наблюдается в сегменте краткосрочной аренды в туристических районах. В этой категории доля подозрительных объявлений может достигать 15 процентов.
Аналитики объясняют рост мошенничества перегретым рынком аренды. По их словам, арендаторы часто принимают решения быстро и не успевают проверить владельца жилья или юридический статус квартиры.
Еще одной причиной специалисты называют изменение схем мошенников. Злоумышленники используют фотографии реальных квартир, копируют объявления с других сайтов и создают фальшивые профили владельцев.
Иногда мошенники выстраивают целую систему общения с потенциальной жертвой. Арендаторам отправляют сканы документов, поддельные договоры и ссылки на фиктивные сервисы бронирования.
По данным экспертов, в 42 процентах выявленных случаев использовались заранее подготовленные шаблоны договоров аренды, которые внешне почти не отличаются от настоящих.
Отдельную роль играет перевод общения в мессенджеры. Когда переговоры уходят из официальных площадок в закрытые чаты, уровень контроля со стороны сервисов резко снижается.
Онлайн-платформы уже усиливают модерацию объявлений. Однако специалисты считают, что этого недостаточно без внимательности самих арендаторов.
Эксперты советуют перед арендой проверять историю профиля владельца, искать дубликаты фотографий через обратный поиск и обязательно осматривать жилье лично до передачи денег.
Дополнительной защитой может стать использование сервисов безопасной сделки, где деньги резервируются на платформе и переводятся владельцу только после подтверждения аренды.
