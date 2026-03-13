Эксперты предупредили о резком росте мошенничества при аренде жилья в России

Количество мошеннических схем при аренде и сдаче жилья в России заметно выросло. За январь и февраль 2026 года число таких инцидентов увеличилось на 26 процентов по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании, специализирующейся на оказании услуг по обеспечению информационной безопасности.