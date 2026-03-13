Рыбное место: в Приморье откроют три новых участка для разведения кеты

В Ольгинском и Дальнегорском округах Приморья появятся новые рыбоводные участки. Речь идет о реках Лидовка, Рудная и Тумановка, где планируют восстанавливать популяцию ценных лососевых. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Решение о формировании территорий уже приняла краевая комиссия при министерстве природных ресурсов. Сейчас на этих реках рыбоводством никто не занимается, но ученые подтвердили, что местные условия отлично подходят для разведения кеты — естественных запасов здесь мало, и их нужно поддерживать.
Как рассказала замминистра Яна Рыжкова, проекты дают двойную пользу. С одной стороны, это помощь природе в восполнении популяции рыбы. С другой — толчок для экономики: на побережье появятся новые предприятия и рабочие места для местных жителей. На каждом из участков инвесторы смогут построить современные лососевые заводы. Проектная мощность серьезная — до 20 миллионов мальков кеты в год с каждой площадки.
Сам процесс разведения будут развивать по так называемому пастбищному методу, когда молодь выпускают в реку, а она нагуливается в море и возвращается на нерест. Это позволяет значительно увеличить численность рыбы.
Сейчас участки только сформированы, далее их передадут на торги. Аукционы организует местное управление Росрыболовства. По закону, они должны состояться в ближайшие три месяца.
В состав комиссии, которая одобрила эти планы, вошли не только чиновники, но и ученые, общественники, а также представители рыбной отрасли.