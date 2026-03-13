Рыбное место: в Приморье откроют три новых участка для разведения кеты

Как рассказала замминистра Яна Рыжкова, проекты дают двойную пользу. С одной стороны, это помощь природе в восполнении популяции рыбы. С другой — толчок для экономики: на побережье появятся новые предприятия и рабочие места для местных жителей. На каждом из участков инвесторы смогут построить современные лососевые заводы. Проектная мощность серьезная — до 20 миллионов мальков кеты в год с каждой площадки.