Инвестстратег Бахтин: ЦБ 20 марта снизит ключевую ставку до 15%

«Сейчас очень много вводных, которые влияют на ЦБ. Это и решение Минфина, который может снизить базовую цену нефти в бюджете без снижения расходов, что заставит ЦБ ужесточить политику и сохранить ставку в апреле. Также влияет конфликт на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на нефть, что может привести к росту цен на топливную продукцию. Это также может заставить ЦБ сохранить ставку. Позитивом будет снижение расходов со стороны Минфина. Также хорошо бы увидеть дальнейшее замедление инфляции ниже цели и снижение инфляционных ожиданий населения. Тогда можно будет рассчитывать на снижение в апреле на 0,5−1 п.п.», — заключила Гогаладзе.