Аграрии Башкирии планируют применять агродроны при посеве семян

«Опрыскиватели лили тоннами, а БПЛА льют граммами. В эти граммы нужно заложить нужную концентрацию. Но плюсов очень много — дроны могут работать уже через пару часов после дождя. Раньше теряли много урожая из-за невозможности обработки в дождливую погоду. Ещё вариант использования БПЛА — сев мелких семян. Можно буквально по снегу высеять, не дожидаясь его схода, не заводя технику на поле. На 10−15 дней сократится вегетационный период, соответственно, и созревание урожая намного раньше», — отметил Ильшат Фазрахманов.