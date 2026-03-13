Аграрии Башкирии планируют применять агродроны при посеве семян

Новые технологии всё активнее осваиваются в ежедневной жизни агропромышленного комплекса, сообщил на пресс-конференции вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.
Прежде всего, совершенствуется техника. Глава АПК привёл пример: в советское время на один совхоз в среднем приходилось 4−6 тыс. га земель, которые обрабатывали 30 комбайнов с огромным количеством сеялок и порядка 120 работников.
Сегодня же всю эту работу выполняют два посевных комплекса (агрегаты со множеством устройств, за один проход выполняющие ряд операций — прим. ред.) и буквально несколько специалистов.
«Следующий этап — вообще без человека в кабине. Техника будет управляться с компьютера из офиса или из телефона, и этот этап не за горами. Что есть здесь и сейчас — это БПЛА, и они стремительно развиваются», — сказал вице-премьер.
По его словам, беспилотники в сельском хозяйстве применяются прежде всего для химпрополки. Причём их появление теперь меняет собственно производство средств защиты растений.
«Опрыскиватели лили тоннами, а БПЛА льют граммами. В эти граммы нужно заложить нужную концентрацию. Но плюсов очень много — дроны могут работать уже через пару часов после дождя. Раньше теряли много урожая из-за невозможности обработки в дождливую погоду. Ещё вариант использования БПЛА — сев мелких семян. Можно буквально по снегу высеять, не дожидаясь его схода, не заводя технику на поле. На 10−15 дней сократится вегетационный период, соответственно, и созревание урожая намного раньше», — отметил Ильшат Фазрахманов.
Он рассказал, что промышленность, откликаясь на запросы аграриев, разрабатывает аппараты нужной эффективности:
«Нам нужно, чтобы агродрон поднимал не менее 100 кг и летал не менее 30 минут. И стоимость работы БПЛА на 1 га не превышала 200 рублей — на обслуживание, заряд энергии или топливо. Скорее всего, в текущем году мы получим такие образцы».
По данным минсельхоза РБ, в прошлом году стоимость услуги химпрополки дронами составляла до 600 ₽/га. На сегодня у агропредприятий региона в целом насчитывается 4 дивизиона агродронов по 10 аппаратов грузоподъёмностью 40 кг и продолжительностью сессии 20 минут.