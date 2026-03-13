Общество защиты прав потребителей сказало, на что чаще всего жалуются белорусы

По словам председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей» Дмитрия Мальца, в Беларуси самыми распространенными категориями дел являются гражданско-правовые споры, возникшие после покупки некачественных товаров. Также объединение часто принимает участие в разбирательстве споров по договорам подряда по созданию объектов долевого строительства, возмездному оказанию услуг.
— Отдельно стоит отметить рост обращений, которые касались покупок на электронных торговых площадках, — добавил глава объединения.
Еще Малец рассказал, что в связи с жалобами белорусов для защиты прав потребителей возникают и не совсем типичные споры.
— Сейчас мы сопровождаем дело в суде, связанное с претензией потребителя по качеству услуг по зарядке электромобиля, — уточнил он.
Всего в 2025 году Обществом защиты потребителей было предоставлено свыше 15 тысяч консультаций по правовым вопросам, подано более 500 исков в интересах потребителей.
— В пользу потребителей в сумме только за прошлый календарный год было взыскано более 1,2 миллиона белорусских рублей, — констатировал председатель правления объединения.
И, резюмируя, уточнил, что сохраняется тенденция, свидетельствующая о нацеленности ответчиков по делам о защите прав потребителей на добровольное урегулирование споров.