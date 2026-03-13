Общество защиты прав потребителей сказало, на что чаще всего жалуются белорусы

По словам председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей» Дмитрия Мальца, в Беларуси самыми распространенными категориями дел являются гражданско-правовые споры, возникшие после покупки некачественных товаров. Также объединение часто принимает участие в разбирательстве споров по договорам подряда по созданию объектов долевого строительства, возмездному оказанию услуг.