Приморье потребляет больше энергии, чем производит: власти делают ставку на АЭС

О месте утверждения площадки официально не сообщалось. В 2025 году пресс-служба «Росатома» отмечала, что по предварительному анализу природных условий наиболее перспективной площадкой для строительства энергоблоков № 1 и № 2 Приморской АЭС является площадка вблизи ЗАТО Фокино. Позже, в октябре, на форуме по ядерной энергетике в Екатеринбурге в качестве возможной площадки также упоминали Раздольное в Надеждинском районе. А в декабре 2025 года глава Уссурийского ГО Евгений Корж заявил на заседании в администрации, что площадкой для строительства АЭС может стать Красный Яр — это село к югу от Уссурийска на правом берегу реки Раздольная;.