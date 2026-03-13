Приморье потребляет больше энергии, чем производит: власти делают ставку на АЭС

Энергосистема Приморского края работает на пределе — зимой 2026 года потребление впервые превысило установленную мощность всех электростанций региона. Несмотря на масштабную модернизацию ТЭЦ и ГРЭС, энергодефицит сохраняется из-за роста промышленных и жилищных проектов. На этом фоне, по оценке председателя правительства края Веры Щербины, строительство собственной АЭС становится для региона реальной необходимостью. Об этом она рассказала в интервью ИА PrimaMedia.
По словам главы правительства, установленная мощность электростанций Приморья сегодня — 2760 МВт, тогда как исторический максимум потребления этой зимой составил 2837 МВт.
— Исторический максимум потребления в 2026-м году составил 2837 МВт — это 103% от установленной мощности, и он превысил на 94 МВт предыдущий рекорд, достигнутый зимой 2023 года, — сказала Вера Щербина.
Модернизация Приморской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-2, строительство новых мощностей Шкотовской ТЭЦ в Артеме, а также двух энергоблоков Партизанской ГРЭС позволят нарастить выработку электроэнергии собственными станциями до 3480 МВт к 2027 году. Прогнозируемый максимум потребления на 2030-й год у нас составляет 3384 МВт. По словам главы правительства, рост потребления и вводимые мощности сопоставимы. Но даже после ввода новых объектов вопрос нехватки энергии сохранится.
— Почему мы говорим об энергодефиците? Приморский край активно развивается. Реализуются перспективные инвестиционные проекты, под которые также необходимы мощности. В обозначенном прогнозе не учитываются данные таких крупных потребителей, как, в том числе, ССК «Звезда», порты Восточный и Зарубино, город-спутник Владивостока, восточный полигон железных дорог", — обозначила Вера Щербина.
На этом фоне, по ее словам, вопрос о строительстве собственной атомной станции становится для региона принципиальным. Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, на территории Приморского края планируется построить АЭС в 2033—2035 годах на 2 тысячи МВт и гидроаккумулирующую электрическую станцию в Надеждинском округе к 2034 году — на 600 МВт.
— Суммарная установленная мощность новых объектов к 2035 году составит 2,6 тысячи МВт, что решит вопрос энергодефицита в регионе, — подчеркнула Вера Щербина.
Подробнее о планах развития энергетики, запуске промышленных проектов и других стратегических решениях — в интервью Веры Щербины ИА PrimaMedia. Полный текст выйдет в ближайшие дни на сайте агентства.
Напомним, в 2024 году правительство РФ подготовило проект Генеральной схемы размещения объектов энергетики до 2042 года, включив в него Приморскую АЭС. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росатома подготовить доклад о возможности ввода станции к 2032 году.
О месте утверждения площадки официально не сообщалось. В 2025 году пресс-служба «Росатома» отмечала, что по предварительному анализу природных условий наиболее перспективной площадкой для строительства энергоблоков № 1 и № 2 Приморской АЭС является площадка вблизи ЗАТО Фокино. Позже, в октябре, на форуме по ядерной энергетике в Екатеринбурге в качестве возможной площадки также упоминали Раздольное в Надеждинском районе. А в декабре 2025 года глава Уссурийского ГО Евгений Корж заявил на заседании в администрации, что площадкой для строительства АЭС может стать Красный Яр — это село к югу от Уссурийска на правом берегу реки Раздольная;.
Строительство Приморской АЭС, как ожидается, начнется уже в 2026 году.