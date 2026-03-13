Число безработных в Челябинской области заметно увеличилось в начале 2026 года

Об этом сообщается в материалах Челябинскстата со ссылкой на Главное управление по труду и занятости населения.
«На конец января 2026 года численность зарегистрированных безработных увеличилась на 9,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составила 7,9 тыс. человек», — говорится в обзоре.
На этом фоне потребность работодателей в кадрах, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила 25,4 тыс. человек, что на 23,7% меньше, чем на конец января 2025-го.