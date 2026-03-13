Конфликт в старом аэропорту: японская компания судится за актив в Приморье

Юристы, представляющие интересы японской компании «Пи-Би-Эн Ко., Лтд» (PBN Co. LTD), ответили на публикацию ИА PrimaMedia о разгоревшемся корпоративном конфликте участников ООО «Терминал Б», в котором не так давно сменился один из двух собственников.
«Международная юридическая компания Anyway.Law, представляющая в России японскую компанию PBN Co. Ltd, с большим уважением относится к работе СМИ. Нам очень приятно, что возникший корпоративный конфликт в ООО “Терминал Б” привлек ваше внимание», — говорится в обращении Anyway.Law, поступившем в ИА PrimaMedia.
Напомним, что компания из недружественной страны пытается оспорить сделку о продаже 50% капитала ООО «Терминал Б», ранее принадлежавших экс-мэру Владивостока Виталию Веркеенко, в своё время озвучившему мифические планы о создании на базе старого терминала альтернативы действующему аэропорту.
«Компания PBN Co. Ltd реализовала предусмотренное ст. 46 Конституции право на судебную защиту путем обращения в Арбитражный суд Приморского края. Кроме того, все три поданные иска компании PBN Co Ltd приняты к производству Арбитражным судом Приморского края, в частности, по делу А51−740/2026, где заявлено требование о переводе прав покупателя 50% долей. Иск принят к производству 2 марта 2026 года», — отмечается в обращении Anyway.Law.
ООО «Терминал Б» было зарегистрировано в октябре 2019 году в городе Артёме. Уставный капитал на данный момент составляет 366 млн рублей. Первоначально владельцами компании был Виталий Веркеенко и принадлежавшее ему ООО «Сумотори-Автопорт», долю которого в феврале 2020 года выкупила PBN Co. LTD, зарегистрированная в Токио. С момента создания ООО «Терминал Б» генерирует убытки, в том числе по итогам 2024 года чистый убыток составил 2,2 млн рублей (данные за 2025 год ещё не раскрывались).
В настоящее время в картотеке арбитражных дел есть три иска компании PBN Co. LTD. Два из них — о признании недействительными решений собраний участников ООО «Терминал Б», на основании которых впоследствии и произошла передача доли экс-мэра АО «Терминал Владивосток», оператору нового терминала аэропорта Владивостока.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству по иску о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «Терминал Б» предварительное судебное заседание назначено на 29 апреля 2026 года.
По другому иску о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «Терминал Б», на котором рассматривался вопрос об утверждении новой редакции устава компании, предварительное судебное заседание назначено на 25 марта 2026 года.
Ещё один иск PBN Co. LTD. подала уже к АО «Международный аэропорт Владивостока» (обслуживает рейсы из действующего аэропорта). Здесь речь идёт о переводе прав и обязанностей покупателя. В качестве третьих лиц при этом привлечены Виталий Веркеенко, ООО «Терминал Б» и межрайонная инспекция ФНС № 15 по Приморскому краю. Производство по делу также возбуждено, предварительное судебное заседание назначено на 29 апреля 2026 года.
Изменения среди собственников ООО «Терминал Б» были отражены в ЕГРЮЛ 7 октября 2025 года. На данный момент по 50% капитала ООО «Терминал Б» владеют АО «Терминал Владивосток» (г. Артём) и «Пи-Би-Эн Ко., Лтд».