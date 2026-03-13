Конфликт в старом аэропорту: японская компания судится за актив в Приморье

ООО «Терминал Б» было зарегистрировано в октябре 2019 году в городе Артёме. Уставный капитал на данный момент составляет 366 млн рублей. Первоначально владельцами компании был Виталий Веркеенко и принадлежавшее ему ООО «Сумотори-Автопорт», долю которого в феврале 2020 года выкупила PBN Co. LTD, зарегистрированная в Токио. С момента создания ООО «Терминал Б» генерирует убытки, в том числе по итогам 2024 года чистый убыток составил 2,2 млн рублей (данные за 2025 год ещё не раскрывались).