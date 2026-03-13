Южнокорейская компания Samsung подала в России заявки на регистрацию 12 товарных знаков. Соответствующие документы появились в электронной базе Роспатента. В качестве заявителя указана компания «Самсунг Электроникс Ко». Заявки были поданы в начале марта. Если их одобрят, под новыми брендами компания сможет продавать в России телевизоры, дисплеи и другое оборудование.