Южнокорейская компания Samsung подала в России заявки на регистрацию 12 товарных знаков. Соответствующие документы появились в электронной базе Роспатента. В качестве заявителя указана компания «Самсунг Электроникс Ко». Заявки были поданы в начале марта. Если их одобрят, под новыми брендами компания сможет продавать в России телевизоры, дисплеи и другое оборудование.
Среди заявленных названий — Samsung OLED, Neo QLED, Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED 8K, Samsung Micro RGB, Samsung Mini LED, Crystal UHD и Samsung Vision AI. Эти бренды могут использоваться для телевизоров, телемониторов и различных экранов, в том числе для автомобилей.
Кроме того, Samsung подала заявки на знаки Music Studio, Samsung Music Studio и Sound Tower — под ними могут выпускаться системы объемного звучания, саундбары и «умные» колонки. Также компания хочет зарегистрировать бренд The Premier для видеопроекторов домашнего кинотеатра.
Samsung приостановила поставки продукции в Россию в марте 2022 года. При этом техника компании продолжает поступать на российский рынок по схеме параллельного импорта.
