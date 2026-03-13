Зависимость от российской нефти. Главное о решении США ослабить нефтяные санкции

Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.