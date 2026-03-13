Зависимость от российской нефти. Главное о решении США ослабить нефтяные санкции

Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.
ТАСС собрал основное.
Ослабление санкций
- Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.
- Опубликованная OFAC генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.
- Речь идет о сделках по «продаже, доставке или разгрузке сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из Российской Федерации, загруженных на любое судно, включая суда, заблокированные вышеуказанными актами (внесенные в санкционные списки американского Минфина — прим. ТАСС), до 00:01 12 марта 2026 года по летнему времени восточного побережья США (07:01 мск — прим. ТАСС)».
- Такие операции разрешены до 00:01 11 апреля 2026 года по летнему времени восточного побережья США (07:01 мск).
- Решение властей США не относится к каким-либо сделкам, касающимся Ирана, говорится в генеральной лицензии.
Позиция США
- Решение властей США на месяц вывести из-под американских санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда к 12 марта, нацелено на снижение стоимости энергоносителя на мировых рынках путем наращивания его предложения, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
- Он также выступил с утверждением, что Россия не получит значительной прибыли от временного ослабления санкций.
Заявления Дмитриева
- Ослабление нефтяных санкций США коснется около 100 млн баррелей российской нефти, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
- США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным, добавил он.
- Дмитриев отметил, что Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
- По словам главы РФПИ, на фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части бюрократии Евросоюза.