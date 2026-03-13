ВТБ: женщины чаще мужчин подключают близким защиту опраций с помощью «второй руки»

Механизм «второй руки» предусматривает, что клиент для подтверждения крупных операций назначает доверенное лицо. Сделать это можно в приложении банка онлайн, выбрав из его клиентов. При настройке сервиса необходимо будет указать сумму, при превышении которой потребуется подтверждение перевода или снятия наличных от близкого человека. Назначить нового защитника или отказаться от сервиса можно в любой момент, при отключении 24 часа будет действовать период охлаждения.