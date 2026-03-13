ВТБ: женщины чаще мужчин подключают близким защиту опраций с помощью «второй руки»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным ВТБ, 70% клиентов, которые подключили сервис «второй руки», старше 60 лет. Сервис позволит защищать близких от перевода денег мошенникам или снятия наличных под давлением.
В банке отмечают, что в основном механизм оказался востребованным среди женщин — их доля среди защищаемых составила 65%. 69% таких клиентов держат на счетах до 2 млн рублей, 26% — от 2,5 млн рублей и 2% — от 15 млн рублей.
Для подтверждения крупных банковских операций они привлекают доверенных близких. Доверенные лица — тоже в основном женщины (55%), из них 28% — в этой возрастной группе 40−50 лет. Молодые люди (20−25 лет) менее всего заинтересованы в установке контроля над своими операциями со стороны родных и близких — только 3%.
Механизм «второй руки» предусматривает, что клиент для подтверждения крупных операций назначает доверенное лицо. Сделать это можно в приложении банка онлайн, выбрав из его клиентов. При настройке сервиса необходимо будет указать сумму, при превышении которой потребуется подтверждение перевода или снятия наличных от близкого человека. Назначить нового защитника или отказаться от сервиса можно в любой момент, при отключении 24 часа будет действовать период охлаждения.
«Механизм “второй руки” помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников. В скором времени мы планируем его расширить, добавив новые виды операций», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.