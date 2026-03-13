«ФинЗОЖ» вновь на ТИМ «Бирюса»

Впервые «ФинЗОЖ» состоялся в 2025 году и показала высокий интерес со стороны участников. В этом году на «ФинЗОЖ» вновь соберутся студенты экономических направлений, сотрудники финансовых организаций, региональных и муниципальных органов власти, финалисты профильных олимпиад, молодые предприниматели. Образовательная программа смены будет посвящена формированию ответственного отношения к личным и общественным финансам, противодействию мошенничеству, развитию волонтерского движения. Участники смогут обменяться опытом, поработать с экспертами и создать собственные просветительские проекты. Отдельный образовательный трек планируется для участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Финальная неделя олимпиады пройдёт с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Для ребят смена станет дополнительной площадкой для углубления знаний, обмена опытом и подготовки к дальнейшим этапам интеллектуального соревнования. Бирюсинцы смогут разобрать практические кейсы и обсудить актуальные вопросы защиты финансовых данных. Одновременно на базе Сибирского федерального университета состоится II Международная летняя школа «Территория финансовой безопасности». На смене «ФинЗОЖ» пройдёт также конкурс «Росмолодёжь. Гранты», где можно будет получить поддержку до миллиона рублей на реализацию своего проекта. Регистрация на форум — на платформе «Росмолодёжь» по ссылке. 16+