Квадрат за 170 тысяч: почему новостройки Новосибирска стали недоступны и как не лишиться квартиры по примеру Долиной

Рынок недвижимости Новосибирска продолжает ставить рекорды: средняя стоимость «квадрата» в новостройках перешагнула отметку в 170 тысяч рублей, на вторичном рынке — 135 233 рубля. При средней ипотечной ставке около 17% годовых, ежемесячный платеж за квартиру может достигать 100−120 тысяч рублей. Несмотря на высокие ставки, рынок не стагнирует — меняется структура спроса и география покупателей.
Наибольшей популярностью пользуются компактные форматы жилья — однушки и студии. В топе локаций у покупателей — Октябрьский, Заельцовский, Калининский и Советский районы. При этом Новосибирск остается точкой притяжения для жителей соседних регионов.
Ушедший 2025 год запомнился резонансной историей с квартирой певицы Ларисы Долиной. Артистка продала недвижимость в Москве, а затем отказалась передавать ее покупательнице, заявив, что стала жертвой мошенников. Ситуация вызвала волну тревоги среди участников рынка по всей стране, включая Новосибирск.
Чтобы не оказаться втянутым в судебные тяжбы, перед покупкой квартиры специалисты Росреестра советуют провести экспресс-проверку.
Шаг 1: Проверяем аресты и запреты. Убедитесь, что на объект не наложены ограничения. Сделать это можно онлайн или через официальный запрос. Если арест или запрет обнаружены, необходимо получить акт от органа, который их наложил.
Шаг 2: Проверяем ипотечное обременение. Если квартира куплена в кредит, до полной выплаты она находится в залоге у банка. После погашения ипотеки обременение нужно снять, чтобы свободно распоряжаться жильем.
Новосибирский рынок недвижимости живет в эпоху дорогих денег и высоких цен. Покупатели все чаще идут на сделку с привлечением ипотеки, а иногородние инвесторы продолжают голосовать рублем за переезд в столицу Сибири. В таких условиях главным советом от экспертов остается одно: тщательная проверка документов на каждом этапе.