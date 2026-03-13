Житель Хакасии выплатил компенсацию полицейским после нападения собаки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии судебные приставы взыскали с жителя Абазы компенсацию морального вреда в пользу двух сотрудников полиции, которых покусала его собака. Общая сумма выплат составила 30 тысяч рублей.
Инцидент произошел в апреле 2025 года. Полицейские прибыли к дому на улице Партизанской по вызову местной жительницы, сообщившей о хулиганских действиях своего 33-летнего сожителя. Мужчина был пьян.
Когда сотрудники потребовали прекратить противоправные действия и проехать с ними в отдел, мужчина позвал свою немецкую овчарку и отдал команду «взять». В результате собака напала на полицейских и причинила им телесные повреждения, сообщает газета «Хакасия».
Суд признал владельца животного виновным по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Его обязали выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда — по 15 тысяч рублей каждому.
Деньги удалось взыскать после того, как был установлен работодатель должника и арестованы его банковские счета. Средства перечислили пострадавшим сотрудникам полиции.
