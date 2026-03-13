Как повысить шансы на одобрение ипотеки, объяснил эксперт

Кроме того, некоторые застройщики и девелоперские компании предлагают поддержку своим клиентам в процессе оформления ипотеки. Они берут на себя часть взаимодействий с банками, помогают собрать и оформить необходимые документы, а также организуют работу сразу с несколькими финансовыми учреждениями. Это облегчает и ускоряет весь процесс, делая его более прозрачным и менее утомительным для будущих заемщиков.