Как повысить шансы на одобрение ипотеки, объяснил эксперт

Такой подход значительно увеличивает шансы на положительный исход, а также дает возможность сравнить условия предоставляемых программ, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако, важно помнить о том, что чрезмерное количество заявок может негативно сказаться на вашей кредитной истории. Управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов отметил, что желание получить максимальную выгоду и минимизировать риски требует вдумчивого подхода и соблюдения баланса.
Эксперт подчеркивает, что отправка заявок в слишком большое число банков может привести к обратному эффекту — ухудшению кредитной репутации, поскольку большое количество отказов в короткий срок может негативно сказаться на вашем кредитном рейтинге. Поэтому, чтобы не только повысить шансы на успех, но и сохранить хорошую кредитную историю, стоит подходить к этому процессу осознанно и тщательно.
Для экономии времени и удобства стоит воспользоваться современными цифровыми платформами-агрегаторами. Такие сервисы позволяют одновременно отправить предварительные запросы нескольким кредиторам, что значительно ускоряет получение ответов и упрощает выбор наиболее подходящего варианта.
Кроме того, некоторые застройщики и девелоперские компании предлагают поддержку своим клиентам в процессе оформления ипотеки. Они берут на себя часть взаимодействий с банками, помогают собрать и оформить необходимые документы, а также организуют работу сразу с несколькими финансовыми учреждениями. Это облегчает и ускоряет весь процесс, делая его более прозрачным и менее утомительным для будущих заемщиков.