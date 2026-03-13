Сельчане, потерявшие скот в Новосибирской области, получат соцвыплаты

В кабмине уточнили, что социальная помощь будет предоставляться в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, собственнику изъятых животных и членам его семьи, проживающим по адресу изъятия животных. В случае если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума семьям с детьми также окажут единовременную социальную помощь.