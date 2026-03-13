В Красноярске НКО могут получить гранты до 500 тысяч рублей на молодежные проекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открыт прием заявок на конкурс социальных проектов «Ты — город».
Социально ориентированные некоммерческие организации могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию инициатив в сфере молодежной политики. Подать заявку необходимо до 5 апреля.
Проекты принимаются по разным направлениям: патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержка молодых семей, развитие добровольчества, спорта, творчества и журналистики, формирование экологической культуры и профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Заявку нужно оформить на портале ГИИС «Электронный бюджет», прикрепив необходимые документы. После технической экспертизы участники смогут получить консультации по доработке проектов. Специалисты молодежного центра «Вектор» помогут уточнить план реализации, подготовить смету и подготовиться к публичной защите.
По итогам защиты эксперты выберут лучшие проекты, которые получат финансовую поддержку. Реализовать инициативы необходимо до 15 ноября 2026 года.
В мэрии добавили, что в прошлом году грантовую поддержку получили семь проектов НКО на общую сумму 3 миллиона рублей.
