В Омске планируют выставить на продажу 16 муниципальных объектов

В их числе бывший штаб партии Александра Буркова.

Источник: Правительство Омской области

Как сообщают нашим коллегам с новостного портала Ом1, в Омске планируют выставить на продажу 16 объектов муниципалитета по программе приватизации. В их число вошли 10 нежилых помещений на улице Красных Зорь, 33.

В доме 33 по улице Красных Зорь 9 лет назад располагался штаб регионального отделения партии, представителем которой являлся экс-губернатор Александр Бурков. Данное здание было построено в 1924 году и признано региональным памятником культуры.

Часть этого здания, находившегося в ведении Минкульта, уже пытались продать в 2014 году. Помимо этого дома в программу приватизации собираются включить один из парков города.

Ранее мы рассказывали о намерениях в очередной раз продать бывший дом культуры.