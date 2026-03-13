Модернизация Рудненской ТЭЦ: мощность вырастет на 30 МВт

Рудненская ТЭЦ: модернизация и увеличение мощности.
На Рудненской ТЭЦ ведется активная реконструкция:
Завершается монтаж котла № 1; пуско-наладочные работы запланированы на апрель-июнь. Ввод котла увеличит располагаемую мощность станции на 30 МВт. Идет замена генератора турбины № 3; новый агрегат поступил из Китая, монтаж планируется завершить до августа. В 2026 году также предусмотрен капитальный ремонт одного котлоагрегата и двух турбоагрегатов, что повысит надежность и эффективность станции.
Сарбайский МЭС: контроль и оперативное управление.
Председатель ознакомился с диспетчерским центром Сарбайского МЭС АО «KEGOC». Особое внимание уделено:
оперативной схеме энергосистемы региона, планам ремонтной кампании, подготовке к паводковому периоду.
Совещание с регионами: проблемные вопросы и готовность к ЧС.
Ержан Ертаев провел совещание с представителями акимата области и руководителями предприятий: Костанайской ТЭК, Аркалыкской ТЭЦ, Рудненской ТЭЦ, Рудненских тепловых сетей, ЭПК-Forfait и Межрегионэнерготранзит.
На совещании обсуждались:
проблемные вопросы в работе энергообъектов, доклады руководителей предприятий о текущем состоянии, готовность к паводковому периоду и реализация противопаводковых мероприятий.
«Важно обеспечить стабильное завершение отопительного сезона и своевременную подготовку энергетических объектов к ремонтной кампании. Все работы должны проводиться в установленные сроки с соблюдением требований надежности и безопасности энергосистемы. От этого напрямую зависит устойчивое энергоснабжение регионов», — подчеркнул Ержан Ертаев.
Постоянный мониторинг.
Территориальному департаменту Комитета по Костанайской области поручено непрерывно контролировать:
прохождение отопительного периода, подготовку к ремонтной кампании, реализацию противопаводковых мероприятий.
Эти меры позволят региону обеспечить стабильное энергоснабжение, своевременно реагировать на аварийные ситуации и подготовить объекты к летнему периоду повышенных нагрузок.