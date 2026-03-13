Модернизация Рудненской ТЭЦ: мощность вырастет на 30 МВт

Завершается монтаж котла № 1; пуско-наладочные работы запланированы на апрель-июнь. Ввод котла увеличит располагаемую мощность станции на 30 МВт. Идет замена генератора турбины № 3; новый агрегат поступил из Китая, монтаж планируется завершить до августа. В 2026 году также предусмотрен капитальный ремонт одного котлоагрегата и двух турбоагрегатов, что повысит надежность и эффективность станции.