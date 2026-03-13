Почти 2 тыс мероприятий будет реализовано в крае в рамках масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры

Максим Говорушкин обозначил стратегические задачи отрасли: «Жилищно-коммунальный комплекс края уникальный и масштабный, он проходит через 12 климатических зон, поэтому требует большой самоотдачи от всех нас. Помимо плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года, на территории края действуют 169 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на общую сумму инвестиций концессионеров более 4 млрд рублей. В этом году запланировано заключение ещё 20 соглашений».