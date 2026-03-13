Почти 2 тыс мероприятий будет реализовано в крае в рамках масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перспективы развития отрасли ЖКХ обсудили на расширенном пленарном заседании, которое прошло в Национальном центре «Россия» на Енисее. Министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин рассказал о перспективах отрасли.
В мероприятии приняли участие советник Губернатора края Анатолий Матюшенко, председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного Собрания Алексей Кулеш, замминистра тарифной политики края Роман Дубровский, замминистра промышленности и торговли края Евгений Федосеев.
Максим Говорушкин обозначил стратегические задачи отрасли: «Жилищно-коммунальный комплекс края уникальный и масштабный, он проходит через 12 климатических зон, поэтому требует большой самоотдачи от всех нас. Помимо плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года, на территории края действуют 169 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на общую сумму инвестиций концессионеров более 4 млрд рублей. В этом году запланировано заключение ещё 20 соглашений».
Коммунальная инфраструктура края состоит из свыше 30 тысяч объектов, в том числе 1286 котельных, 1325 водопроводных комплексов, 172 канализационных систем, 77 объектов очистных сооружений. Протяжённость сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет 18,5 тыс. километров. При этом в замене нуждаются свыше 9 тыс. километров.
В Красноярском крае до 2030 года планируют реализовать 1900 мероприятий масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели потратят 163 млрд рублей.
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» построят разводящие водопроводные сети в поселке Солонцы, реконструируют очистные сооружения в Подгорном (ЗАТО Железногорск), капитально отремонтируют водопроводные сети в Уяре, а также сёлах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского округа.
Параллельно с ремонтами в отрасли активно внедряют передовые технологии: цифровизация процессов, использование беспилотников для мониторинга сетей и автоматизация котельных позволяют не только повышать надежность, но и оперативно выявлять проблемы без участия человека.
В марте региональный Минстрой планирует распределить средства краевого бюджета в размере 1 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры. От 35 муниципальных округов поступили 254 заявки.
Продолжится работа по обеспечению территорий резервными источниками электроснабжения. В 2026 году закупят 100 дизельных установок.