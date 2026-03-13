Кредиты под 6%: новые меры поддержки сельского хозяйства

По поручению Главы государства Министерство сельского хозяйства разработало Комплексный план развития животноводства на 2026−2030 годы. Документ направлен на увеличение поголовья скота, повышение продуктивности отрасли, развитие переработки и расширение экспортного потенциала продукции животноводства, передает DKNews.kz.