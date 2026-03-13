Кредиты под 6%: новые меры поддержки сельского хозяйства

По поручению Главы государства Министерство сельского хозяйства разработало Комплексный план развития животноводства на 2026−2030 годы. Документ направлен на увеличение поголовья скота, повышение продуктивности отрасли, развитие переработки и расширение экспортного потенциала продукции животноводства, передает DKNews.kz.
Одним из ключевых инструментов реализации плана стала новая программа льготного кредитования для аграриев.
Новая программа кредитования.
В рамках Комплексного плана запущена специальная программа финансирования животноводческих проектов со сниженной процентной ставкой.
Условия программы предусматривают:
льготную ставку — 6% годовых гибкие сроки кредитования с учетом особенностей животноводческой отрасли возможность получения финансирования через филиалы «Аграрной кредитной корпорации», кредитные товарищества и банки второго уровня.
Такие условия должны облегчить доступ фермеров к финансовым ресурсам и стимулировать развитие сельского хозяйства.
На что направят средства.
Кредитные средства будут использоваться для расширения производства в животноводческой отрасли.
Финансирование планируется направлять на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, развитие откормочных площадок.
Это позволит увеличить объем производства мяса и другой продукции животноводства.
Поддержка аграриев и экспортный потенциал.
Ожидается, что запуск льготного кредитования станет важным инструментом государственной поддержки фермеров.
Программа должна придать дополнительный импульс развитию животноводства, укрепить продовольственную безопасность страны и расширить экспортный потенциал казахстанской аграрной продукции.