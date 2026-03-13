Ричмонд
Кредиты под 6%: новые меры поддержки сельского хозяйства

По поручению Главы государства Министерство сельского хозяйства разработало Комплексный план развития животноводства на 2026−2030 годы.

По поручению Главы государства Министерство сельского хозяйства разработало Комплексный план развития животноводства на 2026−2030 годы. Документ направлен на увеличение поголовья скота, повышение продуктивности отрасли, развитие переработки и расширение экспортного потенциала продукции животноводства, передает DKNews.kz.

Одним из ключевых инструментов реализации плана стала новая программа льготного кредитования для аграриев.

Новая программа кредитования.

В рамках Комплексного плана запущена специальная программа финансирования животноводческих проектов со сниженной процентной ставкой.

Условия программы предусматривают:

льготную ставку — 6% годовых гибкие сроки кредитования с учетом особенностей животноводческой отрасли возможность получения финансирования через филиалы «Аграрной кредитной корпорации», кредитные товарищества и банки второго уровня.

Такие условия должны облегчить доступ фермеров к финансовым ресурсам и стимулировать развитие сельского хозяйства.

На что направят средства.

Кредитные средства будут использоваться для расширения производства в животноводческой отрасли.

Финансирование планируется направлять на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, развитие откормочных площадок.

Это позволит увеличить объем производства мяса и другой продукции животноводства.

Поддержка аграриев и экспортный потенциал.

Ожидается, что запуск льготного кредитования станет важным инструментом государственной поддержки фермеров.

Программа должна придать дополнительный импульс развитию животноводства, укрепить продовольственную безопасность страны и расширить экспортный потенциал казахстанской аграрной продукции.