Банки стали реже одобрять ипотеки казахстанцам

Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, в 2025 году на фоне быстрого роста цен на товары и услуги (до 12,3%) и высокой базовой ставки (18%), ипотеки в среднем выдавали под 9,8%. Однако это не значит, что банки работают себе в убыток. Просто большая часть ипотечных займов (74%) приходится на льготные государственные программы, тогда как доля рыночной ипотеки просела до 26%.