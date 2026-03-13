Банки стали реже одобрять ипотеки казахстанцам

Ипотечный рынок в Казахстане становится все более автономным от рыночных условий.
Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, в 2025 году на фоне быстрого роста цен на товары и услуги (до 12,3%) и высокой базовой ставки (18%), ипотеки в среднем выдавали под 9,8%. Однако это не значит, что банки работают себе в убыток. Просто большая часть ипотечных займов (74%) приходится на льготные государственные программы, тогда как доля рыночной ипотеки просела до 26%.
Примечательно, что в итоге уровень одобрения ипотечных займов сильно снизился в Казахстане. Если раньше на 100 заявок приходилось почти 40 одобрений (39,2%), то в 2025 году этот показатель упал до 25 (25,2%).
Причина, по которой доля одобренных заявок по жилищным кредитам снизилась, кроется сразу в нескольких факторах: двузначный рост цен на недвижимость; снижение реальных доходов населения; условия льготных жилищных программ, которые подходят не всем.
У среднестатистического казахстанца нет возможности купить жилье на собственные деньги, ему недоступны льготные программы, а рыночная ипотека слишком неподъемная из-за высоких процентов.
Как отмечает АФК, это отражается в структуре спроса и подтверждается параметрами ипотечного рынка: средняя сумма займа выросла с 11,2 млн до 12,1 млн тенге — в том числе из-за подорожания недвижимости; доля сделок за счет собственных средств увеличилась с 19% до 41%.
В результате рынок жилья становится все более сегментированным. Льготная ипотека предназначена для получателей господдержки. Люди, которые покупают квартиры за свои деньги, как правило, имеют большие сбережения. А обычные рыночные ипотеки остаются доступными только для наиболее платежеспособных клиентов.
По итогу, как отмечают эксперты, сейчас в Казахстане наблюдается ухудшение доступности жилья для большинства домохозяйств.