Казахстану предстоит выплатить 11,2 млрд долларов по внешнему долгу

Нефть марки Brent выросла в четверг на 9,2% и впервые с 2022 года закрылась выше отметки 100 долларов за баррель. Рост подпитывается опасениями перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские ВМС не готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив, однако это может начаться к концу месяца. Тем временем президент Трамп рассматривает возможность временного приостановления действия Закона Джонса с целью снижения волатильности нефтяных цен. Согласно Закону Джонса, товары, перевозимые между портами США, должны транспортироваться на судах американской постройки, под американским флагом и преимущественно в американской собственности. Это требование существенно ограничивает количество танкеров, доступных для внутренних перевозок, однако пользуется активной поддержкой профсоюзов морской отрасли. Кроме того, глава Белого Дома приостановил санкции на покупку российской нефти по всему миру до 11 апреля.