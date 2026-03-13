Ричмонд
Авиаперелеты в Донбасс и Новороссию возможны в течение года после завершения боев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он также поддержал предложение о включении восстановления аэропортов воссоединенных регионов в новую редакцию Народной программы партии «Единая Россия».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше