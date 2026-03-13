Bloomberg: запасы пусковых установок Ирана остаются стабильными

По двум западным оценкам, опубликованным в четверг, число уничтоженных пусковых установок также составило 60%, а по третьей — было уничтожено до 80% всего наступательного потенциала Ирана.
К тому же иранцы могут запускать свои ракеты 358 с небольших замаскированных железнодорожных транспортных средств, что только усложняет для авиации США и Израиля воздушные операции над Ираном.
Как поясняет Bloomberg, мобильные пусковые установки жизненно важны для Ирана — с их помощью страна запускает свои большие запасы баллистических ракет. И Тегеран прекрасно знает, что пусковые установки стали одной из основных мишеней для американо-израильской коалиции.
«Также, возможно, иранцы адаптируют свою тактику. Они просто сохраняют свои пусковые установки… и наращивают применение беспилотников Shahed», — считает Анкит Панда, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир*. По данным Bloomberg, количество иранских баллистических ракет, выпущенных по целям в Персидском заливе, в последние три дня стабилизировалось на уровне около 21 ракеты в день.
* Фонд включен в РФ в реестр нежелательных организаций