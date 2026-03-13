Bloomberg: запасы пусковых установок Ирана остаются стабильными

«Также, возможно, иранцы адаптируют свою тактику. Они просто сохраняют свои пусковые установки… и наращивают применение беспилотников Shahed», — считает Анкит Панда, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир*. По данным Bloomberg, количество иранских баллистических ракет, выпущенных по целям в Персидском заливе, в последние три дня стабилизировалось на уровне около 21 ракеты в день.