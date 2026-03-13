Ричмонд
Bloomberg: запасы пусковых установок Ирана остаются стабильными

По оценкам Израиля и Запада, после недели непрекращающихся авиаударов по Ирану количество иранских ракетных установок осталось практически на прежнем уровне, сообщает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Представители ЦАХАЛ в четверг отчитались об уничтожении двух третей израильских пусковых установок, тогда как на прошлой неделе Израиль заявил об уничтожении 60% установок. Таким образом, это число за неделю «практически не изменилось», говорится в статье.

По двум западным оценкам, опубликованным в четверг, число уничтоженных пусковых установок также составило 60%, а по третьей — было уничтожено до 80% всего наступательного потенциала Ирана.

Такие медленные темпы уничтожения пусковых установок указывают на сложность обнаружения небольших мобильных целей без полного господства США и Израиля в небе над Ираном, подчеркивает Bloomberg.

К тому же иранцы могут запускать свои ракеты 358 с небольших замаскированных железнодорожных транспортных средств, что только усложняет для авиации США и Израиля воздушные операции над Ираном.

Как поясняет Bloomberg, мобильные пусковые установки жизненно важны для Ирана — с их помощью страна запускает свои большие запасы баллистических ракет. И Тегеран прекрасно знает, что пусковые установки стали одной из основных мишеней для американо-израильской коалиции.

«Также, возможно, иранцы адаптируют свою тактику. Они просто сохраняют свои пусковые установки… и наращивают применение беспилотников Shahed», — считает Анкит Панда, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир*. По данным Bloomberg, количество иранских баллистических ракет, выпущенных по целям в Персидском заливе, в последние три дня стабилизировалось на уровне около 21 ракеты в день.

* Фонд включен в РФ в реестр нежелательных организаций

