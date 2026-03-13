Ричмонд
В Крыму могут сменить подрядчика капремонта дороги Алушта — Ялта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Власти Крыма могут сменить подрядчика капитального ремонта автодороги Алушта — Ялта, к действующему исполнителю работ есть претензии по срокам и количеству людей и техники на объекте. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«К подрядчику есть претензии по срокам и количеству людей и техники, задействованных на объекте. Если подрядчик до 1 апреля не урегулирует эту ситуацию, возможно, будет расторжение контракта и перезаключение договора с другим подрядчиком», — сказал Аксенов.

На данный момент на объекте ведутся работы по бетонированию подпорных стен, устройству дорожной одежды, присыпных обочин, контактной сети. Предельный срок завершения строительства — март 2027 года, уточнил руководитель региона.

Глава республики также указал, что на период курортного сезона вдоль трассы будут дежурить сотрудники ГАИ, чтобы оперативно разрешать ситуации, связанные с незначительными ДТП, и не допускать образования больших заторов.

«Стараемся максимально везде поставить регулировщиков. Мы договорились с руководством (ГАИ Крыма — ред.) о том, что будут везде стоять дежурные экипажи. В случае, если произойдет какое-то ДТП, чтобы все вопросы решались оперативно. Регулировать все будем в ручном режиме», — уточнил Аксенов.

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта» выполняется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров и новых перил, расширение проезжей части.

Также сообщалось, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Общая протяженность ремонтируемых участков — более 23 километров. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года. Затем срок сдачи объекта перенесли на первую половину 2026 года.

