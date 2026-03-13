Автобусы изменят схему движения из-за матча воронежского «Факела»

С 18:00 пятницы, 13 марта, до 20:00 субботы, 14 марта, припарковаться и остановиться нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.