Автобусы изменят схему движения из-за матча воронежского «Факела»

Запрет на движение и парковку транспорта введут у стадиона «Факел» в Советском районе Воронежа из-за проведения футбольного матча среди команд Первой лиги. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
С 18:00 пятницы, 13 марта, до 20:00 субботы, 14 марта, припарковаться и остановиться нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.
С 12:00 до 22:00 14 марта также будет запрещён проезд транспорта по участку улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.
На время введения ограничений будет скорректирована схема движения следующих автобусных маршрутов:
№ 12, 54 и 72 — проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
№ 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
№ 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
№ 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
№ 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
№ 20, 52, 70, и 88 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
№ 71 — с улицы Пирогова по улицам Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Героев Сибиряков и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Героев Сибиряков по улицам Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту.