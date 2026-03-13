MITT-2026: «Норникель» предлагает промышленный туризм

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве продолжает работу Международная туристическая выставка MITT-2026. На стенде Красноярского края представлено множество интересных туристических маршрутов от юга до севера.
Одним из уникальных предложений стал промышленный туризм от «Норникеля».
Как рассказала представитель компании, «гостям и участникам выставки мы рассказываем о том, что “Норникель” в настоящее время производит не только металлы, но и впечатление для туристов, которые стремятся попасть к нам на предприятие, в промышленное сердце».
«Норникель» является одной из самых открытых промышленных компаний страны, и в ходе экскурсий на производственные площадки демонстрирует всю цепочку производства металлов от добычи руды подземным способом до непосредственно выплавки металла на Надеждинском металлургическом заводе им. Б. И. Колесникова.
«Мы спускаем под землю, поднимаем в горы, показываем один из самый крупнейших в Арктике карьеров, предлагаем экскурсии на учебные полигоны, тренажёры и симуляторы горной техники, и на завершающем этапе демонстрируем плавку в режиме реального времени», — рассказала представитель «Норникеля».
Люди, посещающие промышленные экскурсии в Норильске, говорят, что даже не представляли насколько это масштабно. У них меняется отношение и к городу, и к территории.
Участники и гости MITT активно интересуются таким необычным туризмом. Если раньше экскурсии были больше ориентированы на норильчан, то сейчас в заполярный город приезжают люди из других городов России. Даже зимой покупают билеты для того, чтобы прикоснуться к магии промышленности и посмотреть, как из руды рождается металл.
Многие спрашивают: зачем такой крупной компании вообще развивать промышленный туризм? «Во-первых он повышает доверие к бренду, позволяет продемонстрировать, что компания “Норникель”, не только про производство, но и про людей. Это позволяет продемонстрировать социальные направления деятельности компании, — сказала она. — Сейчас промышленный туризм в тренде общей стратегии развития внутреннего туризма России. И мы стали одними одной из первых компаний, которая открыла свои двери для широкой аудитории туристов».