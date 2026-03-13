MITT-2026: «Норникель» предлагает промышленный туризм

Многие спрашивают: зачем такой крупной компании вообще развивать промышленный туризм? «Во-первых он повышает доверие к бренду, позволяет продемонстрировать, что компания “Норникель”, не только про производство, но и про людей. Это позволяет продемонстрировать социальные направления деятельности компании, — сказала она. — Сейчас промышленный туризм в тренде общей стратегии развития внутреннего туризма России. И мы стали одними одной из первых компаний, которая открыла свои двери для широкой аудитории туристов».