Минфин: остатки на счёте бюджета области составили почти 10 млрд руб

На счёте областного бюджета по итогам 2025 года осталось 10 млрд руб. остатков. Региональные власти за счёт части этой суммы увеличивают дефицит бюджета 2026 года до 22 млрд руб. Об этом сообщила замминистра финансов Марина Колодина на заседании комитета по социальной политике Заксобрания 11 марта.
«С учётом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 145,8 млрд руб., расходы составят 167,8 млрд руб. Дефицит составит 22 млрд руб., финансирование которого обеспечивается в основном за счёт остатков средств на счёте областного бюджета в сумме почти 10 млрд руб.», — рассказала замминистра.
Позже министр финансов Виктор Порембский на заседании комитета по экономической политике пояснил, что власти «учитывают все решения за счёт остатков средств по выполнению контрактных обязательств, которые перешли с 2025 года».
«Кроме изменения остатков, дефицит финансируется за счёт бюджетных кредитов из федерального бюджета в объёме 6 млрд рублей. Параметры 2027−2028 годов остаются без изменения, и в изменениях будет только корректировка расходов в балансе, не влияющая на дефицит», — добавил министр.
Отметим, что при утверждении проекта бюджета области в ноябре дефицит на 2026 год зафиксирован в объеме 15,8 млрд руб., что в два с половиной раза больше дефицита, который был утвержден в основных параметрах бюджета на 2025 год.