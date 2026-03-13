СМИ: Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

Согласно газете The Straits Times, в заявлении, подписанном главами двух стран, говорится, что они договорились «обеспечить производство украинских оборонных систем и возможностей в Румынии с целью укрепления оборонной промышленности Украины и Румынии». Европейское издание The Brussels Times подтверждает, что совместный проект будет реализован в Румынии: в стране в кратчайшие сроки будут созданы предприятия по производству беспилотников. На реализацию проекта будет выделено 200 млн евро из Европейской программы оборонной промышленности (EDIP).