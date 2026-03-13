СМИ: Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

Президент Румынии Никушор Дан и президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Бухаресте подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно газете The Straits Times, в заявлении, подписанном главами двух стран, говорится, что они договорились «обеспечить производство украинских оборонных систем и возможностей в Румынии с целью укрепления оборонной промышленности Украины и Румынии». Европейское издание The Brussels Times подтверждает, что совместный проект будет реализован в Румынии: в стране в кратчайшие сроки будут созданы предприятия по производству беспилотников. На реализацию проекта будет выделено 200 млн евро из Европейской программы оборонной промышленности (EDIP).

Украинская сторона подчеркивает, что за четыре года конфликта с Россией Украина разработала беспилотники и системы борьбы с ними, которые могут помочь защитить страны НАТО.

Как отмечает BT, это первый этап сотрудничества по укреплению безопасности Украины, Румынии, Черноморского региона и Европы в целом.

ST добавляет, что сейчас украинские пилоты проходят в Румынии подготовку по управлению истребителями F-16. Зеленский посетил их тренировочный центр и поблагодарил США, Румынию, Данию, Нидерланды и Норвегию за предоставление самолетов для укрепления обороноспособности Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше