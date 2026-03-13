В Волгоградской области снизилось количество фальшивых банкнот и монет

За весь 2025 год в банковском секторе Волгоградской области изъяли из обращения 101 поддельную купюру и монету. Годом ранее было выявлено 129 таких образцов, на 21,7 процентов больше, сообщает пресс-служба Центробанка.
Чаще прочих среди фальшивок встречались банкноты номиналом 5 000 рублей — их было обнаружено 57, на 12 меньше, чем в 2024-м.
Тысячерублевых подделок изъяли 40, а годом ранее — 41. Подобная тенденция наблюдается и среди банкнот номиналом 100 рублей — в 2025-м их выявлено три против четырех в 2024-м.
Поддельных купюр номиналом 2 000 рублей в 2025 году не обнаружено, а годом ранее из оборота их изъяли шесть экземпляров.
Что касается фальшивых монет, то в 2024 году их было девять, а в 2025 — одна 10-рублевая монета.
