В Волгоградской области снизилось количество фальшивых банкнот и монет

Чаще прочих среди подделок встречались банкноты номиналом 5 000 рублей.

За весь 2025 год в банковском секторе Волгоградской области изъяли из обращения 101 поддельную купюру и монету. Годом ранее было выявлено 129 таких образцов, на 21,7 процентов больше, сообщает пресс-служба Центробанка.

Чаще прочих среди фальшивок встречались банкноты номиналом 5 000 рублей — их было обнаружено 57, на 12 меньше, чем в 2024-м.

Тысячерублевых подделок изъяли 40, а годом ранее — 41. Подобная тенденция наблюдается и среди банкнот номиналом 100 рублей — в 2025-м их выявлено три против четырех в 2024-м.

Поддельных купюр номиналом 2 000 рублей в 2025 году не обнаружено, а годом ранее из оборота их изъяли шесть экземпляров.

Что касается фальшивых монет, то в 2024 году их было девять, а в 2025 — одна 10-рублевая монета.

Ранее стало известно, на что волгоградцы потратили в январе в магазинах 61,6 млрд рублей.