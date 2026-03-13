Губернатор Цыбульский оценил новый Ил-114−300: чем самолет заинтересовал Архангельскую область

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил Луховицкий авиационный завод в Подмосковье, чтобы лично оценить новый отечественный самолет Ил-114−300.

Источник: Комсомольская правда

Глава Поморья Александр Цыбульский совместно с руководителями областного правительства, курирующих транспортную сферу, и представители 2-го Архангельского объединенного авиаотряда побывали с рабочим визитом Луховицком авиационном заводе в Московской области.

Ил-114−300 — полностью российская разработка конструкторов АО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Это турбовинтовой региональный самолет, который создавали специально для сложных условий. Как пояснили конструкторы, машина ориентирована на аэродромы со слабой инфраструктурой и посадочные площадки в удаленных районах нашей страны, включая территории Крайнего Севера.

Главный конструктор Михаил Алексеев подробно рассказал гостям об особенностях воздушного судна. По его словам, самолет отличается экономичностью, простотой управления и надежностью.

«В советское время всю страну обслуживал самолет Ил-14. Новый самолет Ил-114−300 — это тот же самый надежный самолет, только уже в современном исполнении», — отметил Алексеев.

Конструктор подчеркнул, что машина полностью импортозамещена и адаптирована для обслуживания на аэродромах с неразвитой инфраструктурой.

«В этой машине всё отечественное. Это очень приспособленная машина, сделана именно для аэродромов, не отягощенных инфраструктурой. У нее собственное электропитание. Во время испытаний в Якутске мы обслуживали её при температуре минус 40 градусов на улице без ангара. Машина простая, я её называю “механический будильник”, потому что в системе управления нет ничего электрического, только механика, то есть отказ электричества не приводит к потере управления самолетом», — пояснил Алексеев.

Ил-114−300 полностью импортозамещен и адаптирован для обслуживания на аэродромах с неразвитой инфраструктурой. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

Управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман сообщил, что сертификационные испытания самолета близятся к завершению. Основная программа была выполнена еще в 2025 году. Сейчас идут дополнительные испытания, и уже на следующей неделе запланированы полеты на территории Архангельской области в условиях естественного обледенения.

«Предстоит достаточно большая лётная программа», — уточнил Бренерман.

Для Архангельской области появление такого самолета — событие долгожданное. Как напомнил летный директор 2-го Архангельского авиаотряда Кирилл Мыздриков, еще в мае 2025 года с ОАК было подписано соглашение о намерениях приобрести в лизинг два Ил-114−300.

«Это новый перспективный проект, который мы все с нетерпением ждем. Основная задача сегодня — оценить готовность самолета к серийному производству и в первую очередь применение его в Арктической зоне», — сказал Мыздриков.

Александр Цыбульский, в свою очередь, обозначил амбициозную задачу для региона. Предварительно новые самолеты планируют задействовать на направлениях Архангельск — Мурманск, Нарьян-Мар, Петрозаводск, Санкт-Петербург, а также на местных маршрутах для полётов на Соловки, в Котлас и другие.

«Амбициозная цель — на базе нашего авиаотряда создать базу авиакомпаний для западного сектора Арктики. Новый пассажирский самолет региону интересен в первую очередь на дефицитных направлениях, где часто не хватает билетов для пассажиров, а также на туристических. Например, Соловки — очень востребованное, особенно в сезон, направление. Плюс те маршруты, которые мы готовы самостоятельно субсидировать дополнительно из бюджета», — заявил губернатор.

По итогам совещания стороны договорились детально проработать маршрутную сетку, а окончательные решения будут приняты после испытательных полетов в Архангельске, которые намечены на ближайшее время.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше