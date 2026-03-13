Губернатор Цыбульский оценил новый Ил-114−300: чем самолет заинтересовал Архангельскую область

Глава Поморья Александр Цыбульский совместно с руководителями областного правительства, курирующих транспортную сферу, и представители 2-го Архангельского объединенного авиаотряда побывали с рабочим визитом Луховицком авиационном заводе в Московской области.
Ил-114−300 — полностью российская разработка конструкторов АО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Это турбовинтовой региональный самолет, который создавали специально для сложных условий. Как пояснили конструкторы, машина ориентирована на аэродромы со слабой инфраструктурой и посадочные площадки в удаленных районах нашей страны, включая территории Крайнего Севера.
Главный конструктор Михаил Алексеев подробно рассказал гостям об особенностях воздушного судна. По его словам, самолет отличается экономичностью, простотой управления и надежностью.
«В советское время всю страну обслуживал самолет Ил-14. Новый самолет Ил-114−300 — это тот же самый надежный самолет, только уже в современном исполнении», — отметил Алексеев.
Конструктор подчеркнул, что машина полностью импортозамещена и адаптирована для обслуживания на аэродромах с неразвитой инфраструктурой.
«В этой машине всё отечественное. Это очень приспособленная машина, сделана именно для аэродромов, не отягощенных инфраструктурой. У нее собственное электропитание. Во время испытаний в Якутске мы обслуживали её при температуре минус 40 градусов на улице без ангара. Машина простая, я её называю “механический будильник”, потому что в системе управления нет ничего электрического, только механика, то есть отказ электричества не приводит к потере управления самолетом», — пояснил Алексеев.
Ил-114−300 полностью импортозамещен и адаптирован для обслуживания на аэродромах с неразвитой инфраструктурой. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.
Управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман сообщил, что сертификационные испытания самолета близятся к завершению. Основная программа была выполнена еще в 2025 году. Сейчас идут дополнительные испытания, и уже на следующей неделе запланированы полеты на территории Архангельской области в условиях естественного обледенения.
«Предстоит достаточно большая лётная программа», — уточнил Бренерман.
«Это новый перспективный проект, который мы все с нетерпением ждем. Основная задача сегодня — оценить готовность самолета к серийному производству и в первую очередь применение его в Арктической зоне», — сказал Мыздриков.
Александр Цыбульский, в свою очередь, обозначил амбициозную задачу для региона. Предварительно новые самолеты планируют задействовать на направлениях Архангельск — Мурманск, Нарьян-Мар, Петрозаводск, Санкт-Петербург, а также на местных маршрутах для полётов на Соловки, в Котлас и другие.
«Амбициозная цель — на базе нашего авиаотряда создать базу авиакомпаний для западного сектора Арктики. Новый пассажирский самолет региону интересен в первую очередь на дефицитных направлениях, где часто не хватает билетов для пассажиров, а также на туристических. Например, Соловки — очень востребованное, особенно в сезон, направление. Плюс те маршруты, которые мы готовы самостоятельно субсидировать дополнительно из бюджета», — заявил губернатор.
По итогам совещания стороны договорились детально проработать маршрутную сетку, а окончательные решения будут приняты после испытательных полетов в Архангельске, которые намечены на ближайшее время.